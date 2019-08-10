«Динамо» – «Зенит». Шунин получил травму, Лещук дебютировал в РПЛ

В матче четвертого тура российской премьер-лиги «Динамо» – «Зенит» случилась замена вратаря. На 13-й минуте при счете 0:1 вместо травмированного голкипера москвичей Антона Шунина на поле появился Игорь Лещук.
Для 23-летнего Лещука этот матч стал первым в РПЛ. До этого он провел 95 встреч на скамейке запасных.
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