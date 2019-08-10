Дзюба – пятый бомбардир в истории чемпионатов России 22 августа футболисту исполнится 31 год.

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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба забил 105-й мяч в российской премьер-лиге и поднялся на пятое место в списке лучших бомбардиров в истории турнира, обогнав Романа Павлюченко.

30-летний Дзюба забил 26 мячей за «Спартак», 14 за «Томь», 18 за «Ростов», шесть за «Арсенал» и 41 за «Зенит».

Больше него забивали Олег Веретенников (143), Александр Кержаков (139), Дмитрий Кириченко (129) и Дмитрий Лоськов (120).

Второе место среди действующих игроков занимает форвард «Локомотива» Федор Смолов (73).