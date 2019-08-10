Дзюба – пятый бомбардир в истории чемпионатов России - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
10 августа 2019 19:40ФутболКоноплев Александр

Дзюба – пятый бомбардир в истории чемпионатов России

22 августа футболисту исполнится 31 год.

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба забил 105-й мяч в российской премьер-лиге и поднялся на пятое место в списке лучших бомбардиров в истории турнира, обогнав Романа Павлюченко.

30-летний Дзюба забил 26 мячей за «Спартак», 14 за «Томь», 18 за «Ростов», шесть за «Арсенал» и 41 за «Зенит».

Больше него забивали Олег Веретенников (143), Александр Кержаков (139), Дмитрий Кириченко (129) и Дмитрий Лоськов (120).

Второе место среди действующих игроков занимает форвард «Локомотива» Федор Смолов (73).

26/07 10:15Бокс
«Я начинаю ненавидеть этот спорт, где мы друг друга бьем»Как спортсмены-бойцы провожают Максима Дадашева, умершего после боксерского поединка.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
21/07 14:00Бокс
Пакьяо снова лучший в мире? Филиппинец победил небитого чемпионаФилиппинский боксер Мэнни Пакьяо одержал победу раздельным решением судей над американцем Китом Турманом и стал суперчемпионом мира по версии WBA в полусреднем весе.
10/08 16:00Футбол
«Золотой лев» – чемпион. Кокорин и Мамаев сыграли в футбол в колонии. Фотогалерея«Советский спорт» побывал на историческом матче.
01/08 08:30Теннис
Шарапова опять возвращается. На следующей неделе Мария проведет новый турнирСнявшись в первом круге Уимблдона из-за травмы руки, Мария Шарапова не выступала более месяца. Но заявилась на предстоящие турниры – в канадском Торонто и американском Цинциннати.
16/07 15:00Фигурное катание
Троллинг 99-го уровня. Как Лиза Туктамышева постебалась над всем миромНовостные ленты сегодня взорвала новость: Елизавета Туктамышева заявила, что не выступит на Олимпийских играх 2020 года.
11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
08/08 15:30Теннис
Андрей Рублев: Когда проигрывал, впадал в депрессиюТретья ракетка России на прошлой неделе выступил на турнире в Вашингтоне, во время которого дал интервью корреспонденту «Советского спорта».
31/07 08:30ММА
Время реваншей. Харитонов, Шевченко, Миочич и их обидчики«Советский спорт» рассказывает о главных боях в ММА, которые пройдут в августе.
09/08 08:30Футбол
Валерий Рейнгольд: Мирзов, Джано и Гулиев сыграли с «Туном» безобразноБывший нападающий «Спартака» остался недоволен игрой красно-белых в матче в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Туна» (3:2).
10/08 13:30Футбол
Марко Монти: «Интер» не намерен увозить в Италию русских самородковВ сентябре в Санкт-Петербурге откроется филиал академии «Интера». А 17 августа любой желающий сможет проникнуться философией итальянского суперклуба в рамках тренировочного лагеря. О запуске проекта нам рассказал технический директор академии, который посетил город на Неве.
08/08 23:30Футбол
Олег Кононов: Мы строим новый коллектив. Затем уже будем работать над игройПресс-конференция главного тренера «Спартака» после гостевой победы над швейцарским «Туном» в квалификации Лиги Европы.
15/07 20:00Теннис
Никогда не было и вот опять: россиян – больше всех в топ-10 рейтинга АТРВпервые с 2010 года в топ-10 рейтинга АТР оказалось сразу двое российских теннисистов.
10/08 08:00Футбол
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 5-го тура РПЛКогда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги.
25/07 13:30Бокс
Гибель Дадашева и другие трагедии на ринге. Полный список погибших боксеров«Советский спорт» вспоминает трагические истории, случившиеся со спортсменами на ринге.
09/08 20:00ММА
Алексей Кунченко: За рекордом Хабиба не гонюсьРоссийский боец Алексей Кунченко рассказал о подготовке к поединку с бразильцем Гилбертом Бернсом.
19/07 10:30Фигурное катание
Алексей Ягудин: Зал славы? Лет 15 назад я бы описался, но теперь – нетГостем редакции «Советского спорта» стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Вышло отличное интервью.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
07/08 13:00Хоккей
«Блины с икрой уже попробовал. Теперь жду встречи со звездами КХЛ»Ворота «Адмирала» в этом сезоне будет защищать чемпион мира.
05/08 20:00Теннис
Медведев рвется на Итоговый турнир. Россиянин сыграл шестой финал за два годаДаниил Медведев пробился в финал крупного турнира ATP в Вашингтоне. Правда, уступил в борьбе за титул – австралийцу Нику Кирьосу...
06/08 17:30Теннис
Почему Шарапова проиграла третий матч подряд. Что не так с Марией?Мария Шарапова провела первый матч после травмы руки, из-за которой снялась Уимблдона. Но не смола пройти во второй раунд турнира в Торонто.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
12/07 15:00Фигурное катание
Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с КихиройЕсли посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели.
20/06 14:30Фигурное катание
«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
01/08 18:00Теннис
«Российский футбол – это скучно». Интервью с Даниилом МедведевымДаниил Медведев с победы начал выступление на турнире ATP в Вашингтоне – во втором раунде он нанес поражение американцу Бьерну Франтанджело. После чего дал интервью корреспонденту «Советского спорта», в котором рассказал о том, как начал заниматься теннисом, кого считает лучшим игроком и почему не следит за российской футбольной премьер-лигой.
24/07 09:00Бокс
Кто виноват в смерти боксера Максима Дадашева?«Советский спорт» анализирует действия всех лиц, принявших участие в поединке, который привел к смерти российского боксера Максима Дадашева.
07/08 09:00ММА
Нурмагомедов-старший: Порье силен, но там будет много нашей родниРовно через месяц в Абу-Даби чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет бой с обладателем временного титула в той же категории американцем Дастином Порье.
31/07 21:00Теннис
Евгений Кафельников: За деньги никогда не продавался и продаваться не буду!Гостем пресс-центра «Советского спорта» на днях стал олимпийский чемпион Евгений Кафельников. Мы обсудили его включение в Зал теннисной славы, успехи наших молодых спортсменов, кризис в карьере Марии Шараповой, его активную жизненную и политическую позицию и, разумеется, игру футбольного «Спартака».
Новости
20:08 Хоккей «Торпедо» обыграло минское «Динамо» на домашнем турнире
19:53 Футбол «Спартак-2» упустил волевую победу в Курске, «Химки» снова первые
19:53 Футбол На домашнем стадионе «АЗ Алкмар» обрушилась крыша (фото)
19:45 Теннис Пуиг обыграла Потапову и теперь встретится с Кудерметовой
19:40 Футбол Дзюба – пятый бомбардир в истории чемпионатов России
19:35 Футбол «Динамо» – «Зенит». Шунин получил травму, Лещук дебютировал в РПЛ
19:33 Футбол Александр Мостовой: Матч с «Ахматом» ничего хорошего «Спартаку» не предвещает
19:26 Футбол «Краснодар» – «Рубин». Игнатьев забил в памятный день (видео)
19:22 Футбол «Манчестер Сити» выиграл все матчи АПЛ с Зинченко в составе
19:16 Футбол «Динамо» – «Зенит». Дзюба открыл счет (видео)
19:03 Теннис Кудерметова обыграла Айяву в трех сетах
19:02 Футбол «Шеффилд Юнайтед» сыграл вничью в своем первом за 13 лет матче АПЛ
18:59 Футбол «Шахтер» победил «Динамо» в Киеве
18:52 Футбол «Балтика» крупно обыграла «Мордовию» на выезде
18:41 Футбол Мануэль Пеллегрини: К VAR нелегко привыкнуть, но результат будет более справедливым
18:33 Футбол СМИ: «Нижний Новгород» уволит Черышева и двух директоров
18:33 Футбол Хосеп Гвардиола: 5:0 в первой же игре на выезде - невероятный результат
18:24 Футбол Мануэль Пеллегрини: «Манчестер Сити» повезло с первым забитым мячом
18:19 Футбол Перейро объяснил нежелание переходить в «Спартак»
17:48 Футбол «Краснодар» – «Рубин». Стартовые составы команд
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика