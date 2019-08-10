«Зенит» обыграл «Динамо» благодаря голам Дзюбы и Оздоева - Советский спорт
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10 августа 2019 20:56ФутболКоноплев Александр

«Зенит» обыграл «Динамо» благодаря голам Дзюбы и Оздоева

«Зенит» идет без поражений.

В матче пятого тура российской премьер-лиги «Зенит» в Москве обыграл «Динамо» – 2:0.

Голы на счету нападающиего Артема Дзюбы (10-я минута) и полузащитника Магомеда Оздоева (88).

На 13-й минуте голкипер «Динамо» Антон Шунин получил травму, а на 80-й полузащитник хозяев Артур Юсупов получил вторую желтую карточку.

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице. В следующем туре петербуржцы примут дома «Ахмат».

Динамовцы опустились на 11-е место. 18 августа им предстоит домашнее дерби с «Локомотивом».

РПЛ
Пятый тур

«Динамо» (Москва) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:1)

Голы: Дзюба, 10 (0:1); Оздоев, 88 (0:2).

«Динамо»: Шунин (Лещук, 13), Паршивлюк, Рыков, Шуньич, Рауш, Юсупов, Жоаозиньо (Нжи, 46), Каборе, Шиманьски, Панченко (Грулев, 64), Шейдаев.

«Зенит»: Лунев, Смольников, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Оздоев, Сутормин (Жирков, 64), Барриос, Дриусси (Малком, 46), Дзюба, Азмун (Ригони, 90).

Предупреждения: Жоаозиньо, 27; Панченко, 56; Рыков, 60; Юсупов, 70 – Оздов, 35; Азмун, 39; Сутормин, 59.

Удаление: Юсупов, 80.

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