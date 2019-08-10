«Краснодар» в меньшинстве обыграл «Рубин» - Советский спорт
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10 августа 2019 20:59ФутболКоноплев Александр

«Краснодар» в меньшинстве обыграл «Рубин»

У «Рубина» был тайм.

В матче пятого тура российской премьер-лиги «Краснодар» дома нанес поражение «Рубину» со счетом 1:0.

Единственный мяч на 17-й минуте провел форвард Иван Игнатьев. Повтор гола здесь.

Отметим, что «быки» целый тайм провели в меньшинстве после удаления Юнеса Намли.

«Краснодар», который в следующем туре сыграет на выезде с «Тамбовом», занимает второе место. «Рубин», которому предстоит домашняя встреча с «Арсеналом», – восьмой.

РПЛ
Пятый тур

«Краснодар» – «Рубин» (Казань) – 1:0 (1:0)

Гол: Игнатьев, 17.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спаич, Стоцкий, Камболов, де Вильена, Кабелла (Рамирес, 88), Намли, Вандерсон (Сулейманов, 77), Игнатьев (Берг, 67).

«Рубин»: Дюпин, Уремович, Степанов, Сорокин, Данченко, Коновалов, Давиташвили, Кварацхелия (Акбашев, 75), Подберёзкин (Макаров, 50), Башкиров (Марков, 83), Кьяртанссон.

Предупреждения: Кабелла, 13; Намли, 18; Сулейманов, 81 – Давиташвили, 24; Уремович, 66; Коновалов, 90+1.

Удаление: Намли, 45+2.

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