«Краснодар» в меньшинстве обыграл «Рубин»

В матче пятого тура российской премьер-лиги «Краснодар» дома нанес поражение «Рубину» со счетом 1:0.
Единственный мяч на 17-й минуте провел форвард Иван Игнатьев. Повтор гола здесь.
Отметим, что «быки» целый тайм провели в меньшинстве после удаления Юнеса Намли.
«Краснодар», который в следующем туре сыграет на выезде с «Тамбовом», занимает второе место. «Рубин», которому предстоит домашняя встреча с «Арсеналом», – восьмой.
РПЛ
Пятый тур
«Краснодар» – «Рубин» (Казань) – 1:0 (1:0)
Гол: Игнатьев, 17.
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спаич, Стоцкий, Камболов, де Вильена, Кабелла (Рамирес, 88), Намли, Вандерсон (Сулейманов, 77), Игнатьев (Берг, 67).
«Рубин»: Дюпин, Уремович, Степанов, Сорокин, Данченко, Коновалов, Давиташвили, Кварацхелия (Акбашев, 75), Подберёзкин (Макаров, 50), Башкиров (Марков, 83), Кьяртанссон.
Предупреждения: Кабелла, 13; Намли, 18; Сулейманов, 81 – Давиташвили, 24; Уремович, 66; Коновалов, 90+1.
Удаление: Намли, 45+2.