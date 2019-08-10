«Армавир» обыграл «Чайку» и покинул зону вылета - Советский спорт
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10 августа 2019 21:18ФутболКоноплев Александр

«Армавир» обыграл «Чайку» и покинул зону вылета

Калмыков - один из лучших бомбардиров ФНЛ.

В последнем матче седьмого тура ФНЛ «Армавир» дома обыграл «Чайку» – 2:1.

Победный мяч на 65-й минуте провел Амур Калмыков, для которого этот гол стал пятым в сезоне.

«Армавир» одержал вторую победу и поднялся на 10-е место. «Чайка» – 15-я.

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