«Армавир» обыграл «Чайку» и покинул зону вылета

В последнем матче седьмого тура ФНЛ «Армавир» дома обыграл «Чайку» – 2:1.
Победный мяч на 65-й минуте провел Амур Калмыков, для которого этот гол стал пятым в сезоне.
«Армавир» одержал вторую победу и поднялся на 10-е место. «Чайка» – 15-я.
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