Сергей Семак: Хорошо, что смогли забить второй мяч и более-менее закончить игру - Советский спорт
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10 августа 2019 21:31Футбол

Сергей Семак: Хорошо, что смогли забить второй мяч и более-менее закончить игру

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги выездного матча 5-го тура чемпионата России против «Динамо» (2:0).

— Как обычно сложная, нервная игра. Счет скользкий, до конца матча присутствовала нервозность в действиях. Хорошо, что смогли забить второй мяч и более-менее закончить игру. В первом тайме много совершали ошибок технического характера, плохо выходили из обороны. Сложно сказать, с чем это было связано.

Во втором тайме ошибок было меньше, был неприятный момент у наших ворот после рикошета, когда соперник мог сравнять счет. Были и у нас моменты, чтобы упрочить преимущество. В целом, считаю, что сложная игра, но заслуженная победа. Будем готовиться к следующим матчам, — приводит слова Семака пресс-служба команды.

Добавим, что после этой игры «Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице. В следующем туре петербуржцы примут дома «Ахмат». Динамовцы опустились на 11-е место. 18 августа им предстоит домашнее дерби с «Локомотивом».

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