Дмитрий Хохлов: Нужно закрыть некоторые позиции

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов после поражения от «Зенита» (0:2) пожаловался на кадровые проблемы.
В текущее трансферное окно бело-голубые приобрели Себастьяна Шимански, Заурбека Плиева, Ивана Ордеца, Сергея Паршивлюка, Игоря Калинина, Рамиля Шейдаева, Шарля Каборе, Клинтона Нжи, Романа Нойштедтера и Максимилиана Филиппа.
– Для начала команду нужно доукомплектовать, закрыть некоторые позиции. И тогда мы будем выстраивать игру, – приводит слова Хохлова ТАСС.
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