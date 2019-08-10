Дмитрий Хохлов: Нужно закрыть некоторые позиции - Советский спорт
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10 августа 2019 22:06ФутболКоноплев Александр

Дмитрий Хохлов: Нужно закрыть некоторые позиции

Десять трансферов – и это не конец.

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов после поражения от «Зенита» (0:2) пожаловался на кадровые проблемы.

В текущее трансферное окно бело-голубые приобрели Себастьяна Шимански, Заурбека Плиева, Ивана Ордеца, Сергея Паршивлюка, Игоря Калинина, Рамиля Шейдаева, Шарля Каборе, Клинтона Нжи, Романа Нойштедтера и Максимилиана Филиппа.

– Для начала команду нужно доукомплектовать, закрыть некоторые позиции. И тогда мы будем выстраивать игру, – приводит слова Хохлова ТАСС.

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