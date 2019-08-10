«Сент-Этьен» с Мвила обыграл «Дижон»

Завершилось пять матчей первого тура чемпионата Франции. «Сент-Этьен» с экс-полузащитником «Рубина» и «Динамо» Янном Мвила обыграл «Дижон» – 2:1, а «Монпелье» с бывшим нападающим «Локомотива» Петаром Шкулетичем уступил «Ренну» – 0:1.
Лига 1
Первый тур
«Анже» – «Бордо» – 3:1 (3:1)
«Брест» – «Тулуза» – 1:1 (1:0)
«Дижон» – «Сент-Этьен» – 1:2 (1:2)
«Монпелье» – «Ренн» – 0:1 (0:1)
«Ницца» – «Амьен» – 2:1 (1:0)
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