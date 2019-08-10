«Витесс» на выезде обыграл «Виллем II»

В матче второго тура чемпионата Голландии «Виллем II» дома уступил «Витессу» – 0:2.
В составе победителей отличились Джей-Рот Грот (56-я минута) и Тим Матавж (70). Российский защитник арнемцев Вячеслав Караваев получил желтую карточку.
Напомним, что «Витессем» руководит российский специалист Леонид Слуцкий, которому помогают Олег Яровинский, Алексей и Василий Березуцкие.
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