«Порту» проиграл в чемпионате Португалии Эту игру тренерский штаб «быков» разберет подробно.

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В матче первого тура чемпионата Португалии «Порту» на выезде уступил «Жил Висенте» – 1:2.

Единственный мяч в составе проигравших провел Алекс Теллес – на 72-й минуте он реализовал пенальти. К этому моменту «драконы» проигрывали со счетом 0:1.

Напомним, что 13 августа «Порту» сыграет с «Краснодаром» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.