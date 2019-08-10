«Порту» проиграл в чемпионате Португалии

В матче первого тура чемпионата Португалии «Порту» на выезде уступил «Жил Висенте» – 1:2.
Единственный мяч в составе проигравших провел Алекс Теллес – на 72-й минуте он реализовал пенальти. К этому моменту «драконы» проигрывали со счетом 0:1.
Напомним, что 13 августа «Порту» сыграет с «Краснодаром» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
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