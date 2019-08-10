«Порту» проиграл в чемпионате Португалии - Советский спорт
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10 августа 2019 23:49ФутболКоноплев Александр

«Порту» проиграл в чемпионате Португалии

Эту игру тренерский штаб «быков» разберет подробно.

В матче первого тура чемпионата Португалии «Порту» на выезде уступил «Жил Висенте» – 1:2.

Единственный мяч в составе проигравших провел Алекс Теллес – на 72-й минуте он реализовал пенальти. К этому моменту «драконы» проигрывали со счетом 0:1.

Напомним, что 13 августа «Порту» сыграет с «Краснодаром» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

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