Александр Медведев: «Динамо» не побоялось идти вперед, оставшись в меньшинстве

– «Динамо» показало, что команда после усиления может оказать сопротивление любому сопернику. Команда, даже оставшись в меньшинстве, шла вперед, что тяжело делать вдесятером. «Зенит» только в самом конце смог воспользоваться пространством. Нужно отдать должное «Динамо», которое не побоялось идти вперед, оставшись в меньшинстве, – приводит слова Медведева ТАСС.
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