Александр Медведев: «Динамо» не побоялось идти вперед, оставшись в меньшинстве - Советский спорт
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11 августа 2019 00:16ФутболКоноплев Александр

Александр Медведев: «Динамо» не побоялось идти вперед, оставшись в меньшинстве

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев после победы над «Динамо» (2:0) в матче пятого тура российской премьер-лиги похвалил бело-голубых.

– «Динамо» показало, что команда после усиления может оказать сопротивление любому сопернику. Команда, даже оставшись в меньшинстве, шла вперед, что тяжело делать вдесятером. «Зенит» только в самом конце смог воспользоваться пространством. Нужно отдать должное «Динамо», которое не побоялось идти вперед, оставшись в меньшинстве, – приводит слова Медведева ТАСС.

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