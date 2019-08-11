Бранислав Иванович: Малком – классный, без вопросов Иванович анонсировал голы бразильца.

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Капитан «Зенита» Бранислав Иванович рассказал об адаптации полузащитника Малкома, купленного у «Барселоны» за 40 миллионов евро.

– Я думаю, что Малком очень классный игрок – посмотрите, как он работает с мячом, у него отличное чувство игры. Конечно, ему нужно время, нужно, чтобы он тренировался с командой, чтобы работал каждый день, на каждой тренировке. Когда он начнет играть в основе и когда начнет забивать – вопрос времени. Первые два-три месяца новичку всегда непросто, но у него есть поддержка в команде. Он классный, без вопросов, – цитирует Ивановича официальный сайт «Зенита».

В сезоне-2019/20 Малком провел на поле 32 минуты в двух матчах.