Бранислав Иванович: Малком – классный, без вопросов

Капитан «Зенита» Бранислав Иванович рассказал об адаптации полузащитника Малкома, купленного у «Барселоны» за 40 миллионов евро.
– Я думаю, что Малком очень классный игрок – посмотрите, как он работает с мячом, у него отличное чувство игры. Конечно, ему нужно время, нужно, чтобы он тренировался с командой, чтобы работал каждый день, на каждой тренировке. Когда он начнет играть в основе и когда начнет забивать – вопрос времени. Первые два-три месяца новичку всегда непросто, но у него есть поддержка в команде. Он классный, без вопросов, – цитирует Ивановича официальный сайт «Зенита».
В сезоне-2019/20 Малком провел на поле 32 минуты в двух матчах.
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