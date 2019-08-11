Эрнесто Вальверде: Сложно сказать, восстановиться ли Месси к матчу с «Атлетико» - Советский спорт
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11 августа 2019 08:15Футбол

Эрнесто Вальверде: Сложно сказать, восстановиться ли Месси к матчу с «Атлетико»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде не может точно скать, успеет ли Лионель Месси восстановиться к первому туру чемпионата Испании.

- Он восстанавливается, и я не знаю, будет ли он готов к старту чемпионата Испании. Это выглядит сложно, - приводит слова специалиста Goal.com.

Напомним, что 32-летний капитан «Барселоны» из-за повреждения икроножной мышцы, полученного во время тренировки, пропустил поездку команды в Соединенные Штаты, где каталонцы одержали две победы над «Наполи».

Добавим, что в первом туре чемпионата Испании 16 августа «Барселона» сыграет в гостях с «Атлетико».

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