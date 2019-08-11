Де Хеа отказывается подписывать контракт с «Манчестер Юнайтед» - Советский спорт
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11 августа 2019 10:23Футбол

Де Хеа отказывается подписывать контракт с «Манчестер Юнайтед»

Будущее «Манчестер Юнайтед» Дэвида Де Хеа все еще остается под вопросом.

Как сообщает Sunday Mirror Sport, в прошлом месяце «Манчестер Юнайтед» договорился с Де Хеа о контракте с зарплатой в 350 000 фунтов стерлингов в неделю, которое позволит ему остаться на «Олд Траффорд» после окончания этого сезона. Однако голкипер сборной Испании до сих пор не поставил свою подпись под новым соглашением.

Как отмечает издание благодаря тому, что контракт вратаря заканчивается в конце сезона-2019/20, Де Хеа уже в январе сможет начать переговоры с другими клубами о переходе на правах свободного агента, а «Реал» будет одним из первых, кто попытается подписать 28-летнего испанца.

Напомним, что де Хеа выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. До этого голкипер защищал цвета «Атлетико». В прошлом сезоне 28-летний испанец провел 47 матчей за «манкунианцев» во всех турнирах, пропустив 63 мяча.

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