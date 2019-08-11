Борис Ротенберг: У меня была мысль пригласить Мхитаряна в «Сочи» Владелец «Сочи» Борис Ротенберг рассказал, что рассматривал возможность пригласить в команду хавбека «Арсенала» Генриха Мхитаряна.

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- У меня была такая мысль в голове. И она держится во мне. Но по этому поводу я ни с кем не связывался. Возможно ли такое со временем? Посмотрим, — рассказал Ротенберг в эфире «Матч Премьер».

Напомним, что Мхитарян перешел в «Арсенал» в январе 2018 года из «Манчестер Юнайтед» за 34 миллиона евро. В прошлом сезоне 30-летний полузащитник провел 39 матчей за «Арсенал», записав на свой счет шесть забитых мячей и три голевые передачи.

Действующий контракт хавбека с лондонским клубом рассчитан до лета 2021 года, а портал transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.