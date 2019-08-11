«Барселона» не хочет платить за переход Неймара «Барселона» подпишет Неймара в летнее трансферное окно только в том случае, если «ПСЖ» согласится на обмен игроками.

Загрузка...

Как сообщает Marca, руководство каталонской команды заинтересовано в повторной подписи контракта с 28-летним нападающим сборной Бразилии, однако не будет платить за этот переход, настаивая исключительно на обмене игроками.

По информации издания, в «Барселоне» уверены, что Неймар останется в «ПСЖ» этим летом, несмотря на все попытки «Реала» подписать бразильца, а потому не будут предпринимать резких шагов в этом направлении.

Накануне в «ПСЖ» подтвердили информацию о том, что Неймар пропустит матч 1-го тура чемпионата Франции против «Нима» на фоне активных слухов о том, что бразилец намерен покинуть Париж в ближайшее время.

Ранее стало известно, что президент «Реала» Флорентино Перес предложил бразильскому форварду пятилетний контракт с зарплатой в 40 миллионов евро в год.