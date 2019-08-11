Александр Бубнов: «Арсенал» стоит признать явным фаворитом в матче с «Уфой» - Советский спорт
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11 августа 2019 11:26Футбол

Александр Бубнов: «Арсенал» стоит признать явным фаворитом в матче с «Уфой»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о предстоящем матче 5-го тура чемпионата России между «Арсеналом» и «Уфой».

- На выезде уфимцы не смогли одолеть даже «Сочи», а в первом туре они и вовсе проиграли «Уралу». «Арсенал» же в домашних матчах дает жару всем без исключения, так что его стоит признать явным фаворитом. Прогноз: 2:0, - приводит слова Бубнова Sportbox.ru

Напомним, что встреча состоится сегодня на стадионе «Арсенал» в Туле и начнется в 14:00 по московскому времени.

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