Александр Бубнов: «Арсенал» стоит признать явным фаворитом в матче с «Уфой» Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о предстоящем матче 5-го тура чемпионата России между «Арсеналом» и «Уфой».

- На выезде уфимцы не смогли одолеть даже «Сочи», а в первом туре они и вовсе проиграли «Уралу». «Арсенал» же в домашних матчах дает жару всем без исключения, так что его стоит признать явным фаворитом. Прогноз: 2:0, - приводит слова Бубнова Sportbox.ru

Напомним, что встреча состоится сегодня на стадионе «Арсенал» в Туле и начнется в 14:00 по московскому времени.