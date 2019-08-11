Валерий Кечинов: Думаю, что «Спартак» потеряет очки в матче с «Ахматом» Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов считает, что красно-белые потеряют очки в матче 5-го тура российской премьер-лиги против «Ахмата».

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- Сейчас все матчи у «Спартака» получаются непростыми. С «Ахматом» тоже не жду легкой прогулки. Будет очень тяжело. Там всегда трудно играть. У грозненцев очень хорошая команда и поддержка болельщиков велика. А у «Спартака» пока много шероховатостей в игре.

- К какому результату склоняетесь?

- Думаю, что «Спартак» потеряет очки и будет ничья, - приводит слова Кечинова «Евро-футбол.ру».

Напомним, что матч между «Ахматом» и «Спартаком» состоится сегодня на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и начнется в 21:30 по московскому времени.