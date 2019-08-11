Микаэль Брага: Для «Зенита» сейчас важно найти хорошую форму и наиграть комбинации - Советский спорт
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11 августа 2019 12:04Футбол

Микаэль Брага: Для «Зенита» сейчас важно найти хорошую форму и наиграть комбинации

Журналист La Gazzetta dello Sport Микаэль Брага прокомментировал победу «Зенита» над «Динамо» (2:0) в матче 5-го тура российской премьер-лиги.

- «Зенит» начал сезон хорошо. 4 победы в 5-ти матчах, в том числе выигрыш в Москве – это не так-то просто. Конечно, у питерцев очень сильный состав, но такой старт в их исполнении не был явно предсказуемым. Сезон длинный, для «Зенита» сейчас важно найти хорошую форму и наиграть комбинации перед решающими матчами, - приводит слова журналиста «Евро-футбол.ру».

Добавим, что после этой победы «Зенит» набрал 13 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо», потерпев второе поражение в сезоне, с пятью очками опустилось на 11-ю строчку.

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