Александр Бубнов: «Зенит» пока что полностью оправдывает статус действующего чемпиона Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о старте «Зенита» в новом сезоне российской премьер-лиги.

- Можно сказать, что «Зенит» пока что полностью оправдывает статус действующего чемпиона и главного фаворита сезона. Я бы даже сказал, что подопечные Сергея Семака выглядят лучше, чем в минувшем розыгрыше.

При этом петербуржцы наверняка будут прибавлять и выйдут на пик формы только к старту Лиги чемпионов. Вот там, на фоне куда более серьезных соперников, станет понятен реальный уровень команды, - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.

Добавим, что после этой победы «Зенит» набрал 13 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата России.