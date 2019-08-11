Лапочкин назначен на матч Лиги Европы между «Нымме Калью» и «Дюделанжем»

Как сообщает официальный сайт УЕФА помогать Лапочкину в этой встрече будут Антон Аверьянов и Дмитрий Жвакин. Четвертым арбитром встречи назначен Виталий Мешков.
Добавим, что встреча состоится 13 августа на стадионе «Лиллекюла» в Таллине и начнется в 19600 по московскому времени. В первом матче эстонские футболисты уступили клубу из Люксембурга со счетом 1:3.
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