На матч «Порту» – «Краснодар» назначена итальянская бригада арбитров Итальянец Марко Гуида назначен главным арбитром ответной встречи 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Краснодаром» и «Порту».

Как сообщается на официальном сайте союза, помогать Гуидо в этом матче будут Чиро Карбоне и Даниеле Биндони. Четвертым рефери станет Фабио Мареска.

Добавим, что встреча состоится 13 августа на стадионе «Драгау» в Порту и начнется в 22:00 по московскому времени. В первом матче, который состоялся в Краснодаре, победу со счетом 1:0 одержали футболисты португальской команды.