На матч «Порту» – «Краснодар» назначена итальянская бригада арбитров - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
11 августа 2019 12:55Футбол

На матч «Порту» – «Краснодар» назначена итальянская бригада арбитров

Итальянец Марко Гуида назначен главным арбитром ответной встречи 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Краснодаром» и «Порту».

Как сообщается на официальном сайте союза, помогать Гуидо в этом матче будут Чиро Карбоне и Даниеле Биндони. Четвертым рефери станет Фабио Мареска.

Добавим, что встреча состоится 13 августа на стадионе «Драгау» в Порту и начнется в 22:00 по московскому времени. В первом матче, который состоялся в Краснодаре, победу со счетом 1:0 одержали футболисты португальской команды.

21/07 12:00ММА
Такого еще никогда не было: Олейника нокаутировали за 12 секунд и увезли в больницу (видео)Россиянин потерпел второе поражение подряд и вылетел из топ-10 тяжеловесов UFC.
08/08 18:00Хоккей
Задачка для Крикунова. «Динамо» нужно найти баланс в составеА также заменить ушедшего Дмитрия Кагарлицкого.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
10/08 21:00Футбол
Видео всех голов 5-го тура РПЛ «Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 5-го тура чемпионата России.
09/08 18:00Хоккей
Взлеты и трагедии великих генералов обороныТоп-10 российских защитников за все времена.
10/08 08:00Футбол
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 5-го тура РПЛКогда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги.
26/07 17:00Теннис
Андрей Рублев круче четвертой ракетки планеты: россиянин обыграл ТимаВ четвертьфинале крупного турнира в Гамбурге Андрей Рублев на двух тай-брейках одолел австрийца Доминика Тима – четвертую ракетку мира и финалиста «Ролан Гарроса» последних двух лет.
31/07 08:30ММА
Время реваншей. Харитонов, Шевченко, Миочич и их обидчики«Советский спорт» рассказывает о главных боях в ММА, которые пройдут в августе.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
07/08 19:30Хоккей
В КХЛ круто стартовали летние турниры. Знарок выиграл первый турнирСвои первые предсезонные матчи с новыми командами провели Дмитрий Квартальнов и Олег Знарок.
05/08 20:00Теннис
Медведев рвется на Итоговый турнир. Россиянин сыграл шестой финал за два годаДаниил Медведев пробился в финал крупного турнира ATP в Вашингтоне. Правда, уступил в борьбе за титул – австралийцу Нику Кирьосу...
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
28/07 20:30Теннис
Не Рублев, а золото: пробился в финал в Гамбурге и вернулся в топ-50Россиянин Андрей Рублев не смог выиграть титул в Гамбурге – в финале он уступил грузину Николозу Басилашвили. Но в любом случае, 21-летний москвич впервые за полтора года дошел до этой стадии турнира ATP, а заодно – обеспечил себе место в топ-50 рейтинга.
24/07 09:00Бокс
Кто виноват в смерти боксера Максима Дадашева?«Советский спорт» анализирует действия всех лиц, принявших участие в поединке, который привел к смерти российского боксера Максима Дадашева.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
10/08 18:00Футбол
«В команде половина – наркоманы». Как Кокорин и Мамаев играли в футбол Репортаж из исправительной колонии №4 в городе Алексеевка Белгородской области.
09/08 20:00ММА
Алексей Кунченко: За рекордом Хабиба не гонюсьРоссийский боец Алексей Кунченко рассказал о подготовке к поединку с бразильцем Гилбертом Бернсом.
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
15/07 20:00Теннис
Никогда не было и вот опять: россиян – больше всех в топ-10 рейтинга АТРВпервые с 2010 года в топ-10 рейтинга АТР оказалось сразу двое российских теннисистов.
09/08 15:00Фигурное катание
Не коронуйте Трусову раньше времени. Всесильность женских четверных – это мифВ новом сезоне во «взрослых» соревнованиях дебютируют Александра Трусова и Анна Щербакова. Они делают прыжки в четыре оборота, которые… ничего не гарантируют.
31/07 21:00Теннис
Евгений Кафельников: За деньги никогда не продавался и продаваться не буду!Гостем пресс-центра «Советского спорта» на днях стал олимпийский чемпион Евгений Кафельников. Мы обсудили его включение в Зал теннисной славы, успехи наших молодых спортсменов, кризис в карьере Марии Шараповой, его активную жизненную и политическую позицию и, разумеется, игру футбольного «Спартака».
11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
02/08 19:00Теннис
«Хотел бы познакомиться с Дзюбой и Смоловым». Хачанов – о футболе и не толькоНа турнире в Вашингтоне Карен Хачанов уступил уже во втором круге – проиграл Жо-Вилфриду Тсонга из Франции. Но все равно дал интервью «Советскому спорту», в котором рассказал, как начал заниматься теннисом, за какие команды болеет и кто ему интересен в российском футболе.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
07/08 23:00Хоккей
Фетисов может спать спокойно. Клуб защитников-бомбардиров имени «братьев Губовых»На днях о завершении карьеры объявил лучший защитник-голеадор КХЛ Кевин Даллмэн. Всего 9 точных выстрелов не хватило канадцу, чтобы повторить вечный рекорд Вячеслава Фетисова – 153 шайбы в чемпионатах страны. Первым 100 голов забил Николай Сологубов. В четверг исполняется 95 лет со дня его рождения.
07/08 13:00Хоккей
«Блины с икрой уже попробовал. Теперь жду встречи со звездами КХЛ»Ворота «Адмирала» в этом сезоне будет защищать чемпион мира.
19/07 10:30Фигурное катание
Алексей Ягудин: Зал славы? Лет 15 назад я бы описался, но теперь – нетГостем редакции «Советского спорта» стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Вышло отличное интервью.
08/08 15:30Теннис
Андрей Рублев: Когда проигрывал, впадал в депрессиюТретья ракетка России на прошлой неделе выступил на турнире в Вашингтоне, во время которого дал интервью корреспонденту «Советского спорта».
25/07 13:30Бокс
Гибель Дадашева и другие трагедии на ринге. Полный список погибших боксеров«Советский спорт» вспоминает трагические истории, случившиеся со спортсменами на ринге.
09/08 09:00Хоккей
Оставаться Овечкину в гнилом коллективе – бессмысленноОбозреватель «Советского спорта» считает, что Александру Великому следует покинуть «Вашингтон».
Новости
13:08 Футбол Звонимир Шарлия: Фернандес прямо сейчас легко может играть в «Реале» или «Барселоне»
12:55 Футбол На матч «Порту» – «Краснодар» назначена итальянская бригада арбитров
12:47 Футбол Лапочкин назначен на матч Лиги Европы между «Нымме Калью» и «Дюделанжем»
12:37 Футбол Равиль Сабитов: У «Динамо» большие проблемы в организации атакующей игры
12:23 Футбол Александр Бубнов: «Зенит» пока что полностью оправдывает статус действующего чемпиона
12:04 Футбол Микаэль Брага: Для «Зенита» сейчас важно найти хорошую форму и наиграть комбинации
11:49 Футбол Валерий Кечинов: Думаю, что «Спартак» потеряет очки в матче с «Ахматом»
11:42 Футбол Писарро стал самым возрастным автором дубля в Кубке Германии
11:26 Футбол Александр Бубнов: «Арсенал» стоит признать явным фаворитом в матче с «Уфой»
11:10 Олимпиада Юрий Ганус: Данные московской лаборатории передаются в международные федерации
10:47 Футбол «Барселона» не хочет платить за переход Неймара
10:34 Футбол Борис Ротенберг: У меня была мысль пригласить Мхитаряна в «Сочи»
10:23 Футбол Де Хеа отказывается подписывать контракт с «Манчестер Юнайтед»
09:57 Футбол Фрэнк Лэмпард: У нас была хорошая предсезонная подготовка, но впереди настоящее испытание
09:48 Футбол Маурицио Сарри: Нам надо расстаться с шестью игроками, чтобы вписаться в заявку ЛЧ
09:15 ММА Валентина Шевченко: Неважно, Нуньес или кто-то еще, жду всех до единого в октагоне
09:06 Футбол Задержаны подозреваемые в нападении на Озила и Колашинаца
08:47 Футбол Ари пропустит ответный матч «Краснодара» с «Порту» в квалификации Лиги чемпионов
08:42 Футбол «Барселона» разгромила «Наполи» в контрольном матче
08:37 ММА Шевченко победила Кармуш, второй раз защитив титул UFC
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика