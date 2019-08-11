Звонимир Шарлия: Фернандес прямо сейчас легко может играть в «Реале» или «Барселоне» - Советский спорт
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11 августа 2019 13:08Футбол

Звонимир Шарлия: Фернандес прямо сейчас легко может играть в «Реале» или «Барселоне»

Хорватский защитник ЦСКА Звонимир Шарлия рассказал, кто в московской команде его больше всех впечатлил.

- Марио Фернандес. Невероятный футболист! Этот парень легко может играть в мадридском «Реале» или «Барселоне» прямо сейчас. Марио Фернандес - это Месси правой бровки!

В обороне - два Игоря, Акинфеев и Дивеев. Сэйв Акинфеева в матче с «Оренбургом» - что-то потрясающее. А Дивеев в своем юном возрасте показывает очень зрелую игру. Я в его годы был еще в третьей лиге, - передает слова защитника пресс-служба армейцев.

Добавим, что в воскресенье ЦСКА в рамках 5-го тура российской премьер-лиги на своем поле сыграет с «Сочи». Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и начнется в 19:00 по московскому времени.

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