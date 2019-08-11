«Бавария» может взять Бэйла в аренду до конца сезона Валлийский вингер «Реала» Гарет Бэйл может продолжить карьеру в чемпионате Германии.

По информации немецкого телеканала Sport1, «Бавария» может арендовать валлийца после провала сделки по трансферу полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Сане, получившего накануне травму и выбывшего из строя на несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что «Реал» не намерен продолжать сотрудничество с Бэйлом из-за позиции главного тренера мадридской команды Зинедина Зидана.

Позже стало известно, что 30-летний форвард договорился о переезде в китайскую суперлигу, где он будет получать 22 млн евро за сезон, но в последний момент президент «Реала» Флорентино Перес свернул переговоры, посчитав, что предложение китайцев не соответствует финансовым требованиям клуба.

Напомним, что Бэйл перешел в «Реал» осенью 2013 года из «Тоттенхэма» за 101 миллион евро. С тех пор 30-летний валлиец провел за команду 231 матч и записал на свой счет 102 забитых мяча и 64 голевые передачи.