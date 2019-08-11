«Арсенал» - «Уфа». Стартовые составы команд - Советский спорт
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11 августа 2019 13:26Футбол

«Арсенал» - «Уфа». Стартовые составы команд

Стали известны составы «Арсенала» и «Уфы» на встречу 5-го тура российской премьер-лиги.

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Горбатенко, Ломовицкий, Лесовой, Чаушич, Костадинов, Луценко.

Запасные: Нигматуллин, Шамов, Денисов, Довбня, Володько, Коне, Берхамов, Ткачёв, Пантелеев, Банда, Кангва, Аджоев.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Пуцко, Табидзе, Неделчару, Алиев, Фомин, Карп, Тилл, Козлов, Игбун.

Запасные: Шафинский, Чернов, Аликин, Мохбалиев, Кротов, Голубев, Емельянов, Ванек, Бизяк, Гиоргобиани.

Добавим, что встреча состоится сегодня на стадионе «Арсенал» в Туле и начнется в 14:00 по московскому времени.

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