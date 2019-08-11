Александр Бубнов: «Локомотив» обязан побеждать дома «Урал»

- Тут вариантов немного – железнодорожники обязаны дома побеждать. Слишком редко «Урал» радует болельщиков на выезде. Прогноз: 2:0, - цитирует Бубнова Sportbox.ru.
Напомним, что встреча состоится сегодня на стадионе «РЖД Арена» в Москве и начнется в 16:30 (мск).
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