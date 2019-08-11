Александр Бубнов: «Локомотив» обязан побеждать дома «Урал» - Советский спорт
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11 августа 2019 14:04Футбол

Александр Бубнов: «Локомотив» обязан побеждать дома «Урал»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о предстоящем матче 5-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Уралом».

- Тут вариантов немного – железнодорожники обязаны дома побеждать. Слишком редко «Урал» радует болельщиков на выезде. Прогноз: 2:0, - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, что встреча состоится сегодня на стадионе «РЖД Арена» в Москве и начнется в 16:30 (мск).

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