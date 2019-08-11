«ПСЖ» отказался от переговоров с «Барселоной», но готов отпустить Неймара в «Реал» - Советский спорт
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11 августа 2019 14:42Футбол

«ПСЖ» отказался от переговоров с «Барселоной», но готов отпустить Неймара в «Реал»

Бразильский форвард «ПСЖ» Неймар все ближе к тому, чтобы стать игроком мадридского «Реала».

Как сообщает Marca, после того как 27-летний бразилец согласился с возможностью выступать в команде под руководством Зинедина Зидана, его агент вылетел в Мадрид.

По информации испанского издания, президент французского клуба Нассер Аль-Хелайфи уполномочил представителей Неймара прийти к соглашению с «Реалом».

Отмечается, что при этом «ПСЖ» исключил любую возможность переговоров с «Барселоной» о переходе бразильского нападающего.

Одновременно с этим итальянская La Gazzetta dello Sport, считает, что переход Неймара может вызвать эффект домино на трансферном рынке Италии.

Так отмечается, что «ПСЖ» после продажи Неймара, вероятнее всего, нацелится на покупку нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы. Туринский клуб после продажи аргентинца предпримет попытку выкупить трансфер форварда «Интера» Мауро Икарди. В свою очередь клуб из Милана сможет приобрести Эдина Джеко из «Ромы», а «римляне» - Гонсало Игуаина у «Ювентуса».

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