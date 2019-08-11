Около 50 болельщиков поддержат «Краснодар» в матче Лиги чмпионов с «Порту» - Советский спорт
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11 августа 2019 15:05Футбол

Около 50 болельщиков поддержат «Краснодар» в матче Лиги чмпионов с «Порту»

Порядка 50 болельщиков «Краснодара» посетят гостевой матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Порту».

«Наш клуб поддержат примерно 50 человек, может, больше» - цитирует ТАСС пресс-службу краснодарского клуба.

Добавим, что встреча состоится 13 августа на стадионе «Драгау» в Порту и начнется в 22:00 по московскому времени. В первом матче, который состоялся в Краснодаре, победу со счетом 1:0 одержали футболисты португальской команды.

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