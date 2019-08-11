«Локомотив» - «Урал». Стартовые составы команд - Советский спорт
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11 августа 2019 15:34Футбол

«Локомотив» - «Урал». Стартовые составы команд

Стали известны составы «Локомотива» и «Урала» на матч 5-го тура российской премьер-лиги.

«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Рыбус, Чорлука, Хеведес, Баринов, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Крыховяк, Смолов.

Запасные: Коченков, Медведев, Живоглядов, Кверквелия, Идову, Лысов, Мурило, Коломейцев, Дорофеев, Тугарев, Магкеев, Сулейманов.

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Фидлер, Димитров, Емельянов, Бикфалви, Егорычев, Августиняк, Панюков.

Запасные: Баклов, Мамин, Насыров, Поляков, Бавин, Магомадов, Бумаль, Шаболин, Погребняк, Ильин, Юсупов.

Напомним, что встреча состоится сегодня на стадионе «РЖД Арена» в Москве и начнется в 16:30 (мск).

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