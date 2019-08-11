Гол Альвареса принес «Арсеналу» победу над «Уфой» Футболисты «Арсенала» переиграли «Уфу» в домашнем матче 5-го тура российской премьер-лиги со счетом 1:0.

Единственный гол в этой встрече на 28-й минуте забил испанский защитник тульской команды Виктор Альварес.

После этой победы «Арсенал» набрал 10 очков и поднялся на третью строчку в турнирной таблице РПЛ. «Уфа», потерпев третье поражение в чемпионате, с четырьмя очками занимает 13-е место.

Добавим, что в следующем туре «Арсенал» в гостях сыграет против «Рубина», а «Уфа» на своем поле примет «Ростов».

Чемпионат России

5-й тур

«Арсенал» - «Уфа» - 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Альварес (28).

«Арсенал»: Левашов, Беляев, Альварес, Григалава, Комбаров, Костадинов, Чаушич, Горбатенко (Банда, 85), Лесовой, Ломовицкий (Ткачев, 68), Луценко.

«Уфа»: Беленов, Неделчару, Пуцко (Бизяк, 87), Табидзе, Сухов, Алиев, Карп, Фомин, Тилль (Емельянов, 46), Козлов, Игбоун (Гиоргобиани, 60).

Предупреждения: Ломовицкий (21), Карп (70).