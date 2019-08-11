Вадим Евсеев: У нас недорабатывают игроки середины поля Главный «Уфы» Вадим Евсеев отметил проблемы полузащиты своей команды на пресс-конференции после матча 5-го тура РПЛ с «Арсеналом» (0:1).

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– «Уфа»уже не первый мяч пропускает дальними ударами. Это проблема?

– Игроки соперника с хорошим ударом, попадают в створ. У нас где-то недорабатывают игроки середины поля, не сокращают угол обстрела, позволяем сопернику бить Надо встречать, это говорилось на установке. Если хавы прижимаются, то прижимается и оборона. Нам уже третий мяч такой забивают.

– Замена Игбуна связана только с его игрой?

– Да.