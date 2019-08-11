Вадим Евсеев: У нас недорабатывают игроки середины поля

– «Уфа»уже не первый мяч пропускает дальними ударами. Это проблема?
– Игроки соперника с хорошим ударом, попадают в створ. У нас где-то недорабатывают игроки середины поля, не сокращают угол обстрела, позволяем сопернику бить Надо встречать, это говорилось на установке. Если хавы прижимаются, то прижимается и оборона. Нам уже третий мяч такой забивают.
– Замена Игбуна связана только с его игрой?
– Да.
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