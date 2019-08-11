Игорь Черевченко: Вторая игра на ноль уже радует Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко на пресс-конференции после победы над «Уфой» (1:0) в 5-м туре РПЛ отметил, что его команде предстоит еще много работы.

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– Игра очень тяжелая. Мы знали, что «Уфа» – организованная команда, в обороне садятся всей командой на свою половину, отдают мяч сопернику. Наша проблема заключалась в том, что подходы были, а последней передачи в штрафную пока нет. Есть над чем работать в атаке. У меня к ребятам вопросов нет, отдались игре.

– Почему у «Арсенала» не так много дальних ударов?

– Альварес пробил, потому что соперник дал возможность, а во втором тайме они уже блокировали удары. При насыщенной обороне соперника у нас были моменты. А последний эпизод (удар Банды мимо пустых ворот – прим.авт.) комментировать я не буду, молодой парень, у него все впереди.

– Есть ощущение, что Луценко набирает форму, и от этого команда выглядит увереннее.

– Женя не провел ни одной игры на сборах, мучился с рукой, не тренировался с командой. Набирает форму через игры, появляется взаимопонимание с партнерами. Но работы еще очень много, нужно время, чтобы наладить такое взаимопонимание, которое было в прошлом сезоне.

– Почему в первом тайме много потерь было при передачах на своей половине поля?

– Во-первых, ни одной игры еще не выиграли на своем поле в этом сезоне. Хотели порадовать болельщиков, был груз ответственности. Ну а то, что выбивали в аут – чем проще, тем лучше. Меня всегда учили так играть в защите. Техничный защитник – враг команды. У меня нет претензий к ребятам, вторая игра на ноль, это уже радует.