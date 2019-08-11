«Локомотив» – «Урал». Смолов открыл счет (видео) - Советский спорт
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11 августа 2019 16:51ФутболКоноплев Александр

«Локомотив» – «Урал». Смолов открыл счет (видео)

«Локомотив» – «Урал» – 1:0.

На 17-й минуте матча российской премьер-лиги «Локомотив» – «Урал» открыт счет.

Мяч забил Федор Смолов, которому ассистировал Алексей Миранчук.

Для Смолова это 74-й мяч в чемпионатах России.

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