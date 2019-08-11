ЦСКА – «Сочи». Стартовые составы - Советский спорт
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11 августа 2019 18:03ФутболКоноплев Александр

ЦСКА – «Сочи». Стартовые составы

Матч пройдет на «ВЭБ Арене». Начало – в 19.00 по московскому времени.

ЦСКА и «Сочи» назвали составы на матч пятого тура чемпионата России среди команд премьер-лиги.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Васин, Магнуссон, Шарлия, Обляков, Ахметов, Бистрович, Влашич, Сигурдссон, Чалов.

Запасные: Помазун, Дивеев, Карпов, Набабкин, Ефремов, Кучаев, Тикнизян, Марадишвили, Бийол, Нисимура.

«Сочи»: Джанаев, Кудряшов, Новосельцев, Калугин, Миладинович, Полоз, Цаллагов, Набиуллин, Мостовой, Лагатор, Нобоа.

Запасные: Фролов, Заболотный, Юрганов, Маргасов, Шакуро, Померко, Песегов, Казаев, Бахтияров, Обухов, Карапетян.

Матч пройдет на «ВЭБ Арене». Начало – в 19.00 по московскому времени.

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