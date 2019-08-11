«Локомотив» – «Урал». Крыховяк довел счет до крупного, а Миранчук – до разгромного - Советский спорт
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11 августа 2019 18:07ФутболКоноплев Александр

«Локомотив» – «Урал». Крыховяк довел счет до крупного, а Миранчук – до разгромного

«Локомотив» – «Урал» – 4:0.

В матче пятого тура российской премьер-лиги «Локомотив» – «Урал» забиты два мяча.

На 76-й минуте отличился полузащитник железнодорожников Гжегож Крыховяк, сделавший счет 3:0.

Через две минуты Алексей Миранчук забил четвертый мяч хозяев.

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