«Локомотив» – «Урал». Крыховяк довел счет до крупного, а Миранчук – до разгромного

В матче пятого тура российской премьер-лиги «Локомотив» – «Урал» забиты два мяча.
На 76-й минуте отличился полузащитник железнодорожников Гжегож Крыховяк, сделавший счет 3:0.
Через две минуты Алексей Миранчук забил четвертый мяч хозяев.
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