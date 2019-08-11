«Локомотив» – «Урал». Крыховяк довел счет до крупного, а Миранчук – до разгромного

Забьет ли Глушаков «Спартаку» и другие интриги 5-го тура «Советский спорт» акцентирует внимание на главных событиях предстоящего тура в РПЛ.

Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мира Последняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру.

Взлеты и трагедии великих генералов обороны Топ-10 российских защитников за все времена.

Время реваншей. Харитонов, Шевченко, Миочич и их обидчики «Советский спорт» рассказывает о главных боях в ММА, которые пройдут в августе.

«В команде половина – наркоманы». Как Кокорин и Мамаев играли в футбол Репортаж из исправительной колонии №4 в городе Алексеевка Белгородской области.

Медведев рвется на Итоговый турнир. Россиянин сыграл шестой финал за два года Даниил Медведев пробился в финал крупного турнира ATP в Вашингтоне. Правда, уступил в борьбе за титул – австралийцу Нику Кирьосу...

«Хотел бы познакомиться с Дзюбой и Смоловым». Хачанов – о футболе и не только На турнире в Вашингтоне Карен Хачанов уступил уже во втором круге – проиграл Жо-Вилфриду Тсонга из Франции. Но все равно дал интервью «Советскому спорту», в котором рассказал, как начал заниматься теннисом, за какие команды болеет и кто ему интересен в российском футболе.

Видео всех голов 5-го тура РПЛ «Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 5-го тура чемпионата России.

Андрей Рублев круче четвертой ракетки планеты: россиянин обыграл Тима В четвертьфинале крупного турнира в Гамбурге Андрей Рублев на двух тай-брейках одолел австрийца Доминика Тима – четвертую ракетку мира и финалиста «Ролан Гарроса» последних двух лет.

Нурмагомедов-старший: Порье силен, но там будет много нашей родни Ровно через месяц в Абу-Даби чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет бой с обладателем временного титула в той же категории американцем Дастином Порье.

Не Рублев, а золото: пробился в финал в Гамбурге и вернулся в топ-50 Россиянин Андрей Рублев не смог выиграть титул в Гамбурге – в финале он уступил грузину Николозу Басилашвили. Но в любом случае, 21-летний москвич впервые за полтора года дошел до этой стадии турнира ATP, а заодно – обеспечил себе место в топ-50 рейтинга.

Почему Шарапова проиграла третий матч подряд. Что не так с Марией? Мария Шарапова провела первый матч после травмы руки, из-за которой снялась Уимблдона. Но не смола пройти во второй раунд турнира в Торонто.

Александр Медведев: Скоро мы увидим Малкома во всей красе После выездной победы (2:0) «Зенита» над московским «Динамо» на вопросы корреспондента «Советского спорта» ответил президент петербургского клуба.