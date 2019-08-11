«Локомотив» дома разгромил «Урал»

Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.

Время реваншей. Харитонов, Шевченко, Миочич и их обидчики «Советский спорт» рассказывает о главных боях в ММА, которые пройдут в августе.

Евгений Кафельников: За деньги никогда не продавался и продаваться не буду! Гостем пресс-центра «Советского спорта» на днях стал олимпийский чемпион Евгений Кафельников. Мы обсудили его включение в Зал теннисной славы, успехи наших молодых спортсменов, кризис в карьере Марии Шараповой, его активную жизненную и политическую позицию и, разумеется, игру футбольного «Спартака».

Россия идет за первым Кубком Глинки с 1995 года. Впереди финны Юниорская сборная России без поражений прошла групповой этап.

Забьет ли Глушаков «Спартаку» и другие интриги 5-го тура «Советский спорт» акцентирует внимание на главных событиях предстоящего тура в РПЛ.

«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.

«В команде половина – наркоманы». Как Кокорин и Мамаев играли в футбол Репортаж из исправительной колонии №4 в городе Алексеевка Белгородской области.

«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не только Александра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.

Марко Монти: «Интер» не намерен увозить в Италию русских самородков В сентябре в Санкт-Петербурге откроется филиал академии «Интера». А 17 августа любой желающий сможет проникнуться философией итальянского суперклуба в рамках тренировочного лагеря. О запуске проекта нам рассказал технический директор академии, который посетил город на Неве.

«Блины с икрой уже попробовал. Теперь жду встречи со звездами КХЛ» Ворота «Адмирала» в этом сезоне будет защищать чемпион мира.

Игорь Лещук: Даже не успел поволноваться 23-летний голкипер «Динамо» в матче с «Зенитом» дебютировал в премьер-лиге, выйдя на замену на 14-й мниуте вместо получившего травму Антона Шунина. После окончания встречи, закончившейся победой петербуржцев со счетом 2:0, Лещук пообщался с журналистами.

Суетиться Овечкину не надо – НХЛ на Олимпиаду-2022 поедет Наши обозреватели спорят на тему, стоит ли Овечкину через два года уходить из «Вашингтона».

Шарапова опять возвращается. На следующей неделе Мария проведет новый турнир Снявшись в первом круге Уимблдона из-за травмы руки, Мария Шарапова не выступала более месяца. Но заявилась на предстоящие турниры – в канадском Торонто и американском Цинциннати.