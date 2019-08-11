«Локомотив» дома разгромил «Урал» - Советский спорт
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11 августа 2019 18:21ФутболКоноплев Александр

«Локомотив» дома разгромил «Урал»

Команда Семина уже вторая.

В матче четвертого тура российской премьер-лиги «Локомотив» в Москве обыграл «Урал» – 4:0.

В составе победителей отличились Федор Смолов (17-я минута), Рифат Жемалетдинов (28), Гжегож Крыховяк (76) и Алексей Миранчук (78).

«Локомотив» поднялся на вторую строчку турнирной таблицы, обойдя «Краснодар» и «Арсенал». В следующем туре железнодорожники сыграют в гостях с «Динамо».

«Урал» опустился на восьмое место. 17 августа им предстоит домашняя игра с «Крыльями».

РПЛ
Пятый тур

«Локомотив» (Москва) – «Урал» (Екатеринбург) – 4:0 (2:0)

Голы: Смолов, 17 (1:0), Жемалетдинов, 28 (2:0), Крыховяк, 76 (3:0), Ал. Миранчук, 78 (4:0).

«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Рыбус (Идову, 82), Чорлука, Хеведес, Баринов, Жемалетдинов, Ал. Миранчук (Сулейманов, 85), Ан. Миранчук (Тугарев, 79), Крыховяк, Смолов.

«Урал»: Годзюр, Меркулов (Поляков, 46), Кулаков, Ароян, Фидлер (Бавин, 77), Димитров, Емельянов, Бикфалви, Егорычев, Августиняк, Панюков (Ильин, 46).

Предупреждения: Смолов, 19 – Фидлер, 16; Емельянов, 35; Поляков, 50.

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