Юрий Семин: «Локомотив» победил хорошего соперника - Советский спорт
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11 августа 2019 19:12ФутболКоноплев Александр

Юрий Семин: «Локомотив» победил хорошего соперника

Семин максимально дипломатичен.

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после победы над «Уралом» (4:0) назвал лучшим игроком матча всю свою команду.

– Мы победили хорошего соперника, с которым у нас всегда тяжелые матчи. Мы играли очень хорошо, но победа не была легкой. Нужно было еще реализовывать моменты, которые мы имели немножко раньше. Для того, чтобы была такая победа, нужно было много работать. Игроки сегодня много работали. Лучшим игроком матча признали Алексея Миранчука? Лучший игрок – это команда. Все сыграли очень ровно и хорошо. Думаю, болельщики получили удовольствие, – сказал Семин в эфире «Матч ТВ».

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