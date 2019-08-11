Дмитрий Парфенов: Отдельно кого-то выделять или уничтожать – не в наших правилах Наставник «Урала» прокомментировал выездное разгромное поражение (0:4) от «Локомотива».

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– Одна из замен, о которых вы сказали, затронула позицию левого защитника. На ней в «Урале» постоянно играет Михаил Меркулов, который весной даже попадал в расширенный список сборной России. Его замена – это следствие снижения футболистом требований к себе или просто несчастный случай, поскольку на этом фланге «Локомотив» имел просто подавляющее преимущество?

– Посмотрим, разберем, поговорим с Михаилом. Но хочу сказать, что проиграли мы все вместе – так же, как и выигрываем мы все вместе. Отдельно кого-то выделять или уничтожать – это не в наших правилах. Вся вина за поражение, прежде всего, лежит на главном тренере. А допущенные ошибки мы будем разбирать, учитывать и тренироваться еще более усердно. Где-то мы все вместе недоработали.

– «Локомотив» могу поздравить, а нам – работать, тренироваться и исправлять, что сегодня было, – сказал Парфенов на послематчевой пресс-конференции. – Совершенству нет предела.

– В нынешнем сезоне «Урал» дважды очень неудачно сыграл в Москве, хотя домашние матчи команда проводит гораздо лучше. В чем причина таких контрастов?

– Если вы заметили, мы начали матч с «Локомотивом» достаточно уверенно. И первый гол в наши ворота пришел из ничего. Ладно, когда соперник комбинации проводил – там вопросов нет. Пропустили простой мяч, второй – тоже простой. Соперник такого уровня тебя не прощает. Дальше пытались что-то исправлять, порой действовали авантюрно, поэтому для группы атаки «Локомотива» была создана комфортная среда. Понятно, что эти эпизоды были не в нашу пользу. А возвращаясь к вашему вопросу, кроме работы и обретения уверенности в себе другого пути нет. Психологически, ментально и по футбольным аспектам тоже.



– Почему не удалось изменить игру во втором тайме за счет замен?

– Мы пытались изменить рисунок игры – замены в перерыве было сразу две. И моментов во втором тайме довольно быстро создали немало. Если бы сразу забили один мяч, могли вернуться в игру. А то, что получили еще два мяча в концовке – это, как я уже говорил, было следствием авантюрной игры.