ЦСКА и «Сочи» обошлись без забитых мячей Третьи 0:0 в чемпионате.

В матче пятого тура российской премьер-лиги ЦСКА в Москве сыграл вничью с «Сочи» – 0:0.

Отметим, что новичок премьер-лиги так и не смогли забить ни одного мяча в первых пяти турах чемпионата страны.

ЦСКА набрал 10 очков и стал пятым, уступая «Локомотиву», «Краснодару» и «Арсеналу» по дополнительным показателям. В следующем туре армейцев ждет гостевое дерби со «Спартаком».

«Сочи» с двумя очками занимает 15-е место. В следующем туре южане сыграют на выезде с идущим последним «Оренбургом».

РПЛ

Пятый тур

ЦСКА (Москва) – «Сочи» – 0:0

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Васин, Магнуссон, Шарлия, Обляков, Ахметов (Ефремов, 84), Бистрович (Бийол, 67), Влашич, Сигурдссон (Кучаев, 28), Чалов.

«Сочи»: Джанаев, Кудряшов, Новосельцев, Калугин (Юрганов, 82), Миладинович, Полоз, Цаллагов, Набиуллин (Маргасов, 86), Мостовой (Карапетян, 60), Лагатор, Нобоа.

Предупреждения: Обляков, 41 – Джанаев, 42; Кудряшов, 49; Карапетян, 66.