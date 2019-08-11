«Ахмат» – «Спартак». Глушаков, Тил, Шюррле и Ларссон сыграют с первых минут

Названы составы на матч пятого тура чемпионата России «Ахмат» – «Спартак». С первых минут в составе грозненцев сыграет экс-капитан красно-белых Денис Глушаков.
В составе гостей дебютируют Джордан Ларссон и Гус Тил.
«Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Анхель, Нижич, Глушаков, Роши, Швец, Исмаэл, Харин, Митришев.
Запасные: Гудиев, Мусалов, Иванов, Кадыров, Гащенков, Бериша, Шиманьски, Михалак, Мбенг, Понсе.
«Спартак»: Максименко, Ещенко, Джикия, Жиго, Айртон, Гулиев, Зобнин, Бакаев, Шюррле, Тиль, Ларссон.
Запасные: Ребров, Селихов, Кутепов, Рассказов, Гапонов, Баду, Джано, Умяров, Ташаев, Мирзов, Мельгарехо, Мелкадзе.
Встреча пройдет на «Ахмат-Арене» в Грозном. Начало – в 21.30.