«Ахмат» – «Спартак». Глушаков, Тил, Шюррле и Ларссон сыграют с первых минут - Советский спорт
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11 августа 2019 21:12ФутболКоноплев Александр

«Ахмат» – «Спартак». Глушаков, Тил, Шюррле и Ларссон сыграют с первых минут

Встреча пройдет на «Ахмат-Арене» в Грозном. Начало – в 21.30.

Названы составы на матч пятого тура чемпионата России «Ахмат» – «Спартак». С первых минут в составе грозненцев сыграет экс-капитан красно-белых Денис Глушаков.

В составе гостей дебютируют Джордан Ларссон и Гус Тил.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Анхель, Нижич, Глушаков, Роши, Швец, Исмаэл, Харин, Митришев.

Запасные: Гудиев, Мусалов, Иванов, Кадыров, Гащенков, Бериша, Шиманьски, Михалак, Мбенг, Понсе.

«Спартак»: Максименко, Ещенко, Джикия, Жиго, Айртон, Гулиев, Зобнин, Бакаев, Шюррле, Тиль, Ларссон.

Запасные: Ребров, Селихов, Кутепов, Рассказов, Гапонов, Баду, Джано, Умяров, Ташаев, Мирзов, Мельгарехо, Мелкадзе.

Встреча пройдет на «Ахмат-Арене» в Грозном. Начало – в 21.30.

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