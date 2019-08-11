ЦСКА пожалуется на судейство в матче с «Сочи» «Это перебор», – заявил менеджер.

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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что клуб направит письмо в РФС по поводу судейства в матче пятого тура российской премьер-лиги против «Сочи» (0:0). В этой встрече сочинцы нанесли серьезную травму Арнору Сигурдссону и разбили нос Федору Чалову.

– Мы напишем соответствующее обращение, но у нас после каждого тура возникают подобные основания. Нам объясняют, постфактум признают ошибки, что тоже неплохо, но хотелось бы, чтобы было иначе. То, что было сегодня, это перебор. Надеюсь, что глава судейского корпуса не для галочки отвечает на подобное, а действительно разбирается, – передает слова Бабаева «Чемпионат».

Матч ЦСКА – «Сочи» доверили судейской бригаде во главе с Виталием Мешковым.