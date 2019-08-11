«Млада-Болеслав» без Комличенко обыграл «Спарту»

В матче пятого тура чемпионата Чехии «Млада-Болеслав» на своем поле победил пражскую «Спарту» – 4:3.
Хозяева трижды выходили вперед, но гости постоянно сравнивали счет. Победный гол на четвертой минуте компенсированного времени провел Лукаш Будински, который вышел на замену лишь за две минуты до этого.
Российский нападающий «Млада-Болеслав» Николай Комличенко не попал в заявку на матч.
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