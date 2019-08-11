«Ахмат» – «Спартак». Бакаев забил во втором матче подряд (видео) - Советский спорт
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11 августа 2019 22:07ФутболКоноплев Александр

«Ахмат» – «Спартак». Бакаев забил во втором матче подряд (видео)

«Ахмат» – «Спартак» – 0:1.

В матче пятого тура чемпионата России «Ахмат» – «Спартак» открыт счет.

На 32-й минуте отличился полузащитник гостей Зелимхан Бакаев. В четверг он отметился дублем во встрече Лиги Европы против «Туна».

Отметим, что 12 августа он, будучи игроком тульского «Арсенала», забил первый мяч в премьер-лиге как раз в ворота «Ахмата».

Онлайн-трансляция матча.

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