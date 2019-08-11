«Ахмат» – «Спартак». Бакаев забил во втором матче подряд (видео)

В матче пятого тура чемпионата России «Ахмат» – «Спартак» открыт счет.
На 32-й минуте отличился полузащитник гостей Зелимхан Бакаев. В четверг он отметился дублем во встрече Лиги Европы против «Туна».
Отметим, что 12 августа он, будучи игроком тульского «Арсенала», забил первый мяч в премьер-лиге как раз в ворота «Ахмата».
Онлайн-трансляция матча.
Время реваншей. Харитонов, Шевченко, Миочич и их обидчики«Советский спорт» рассказывает о главных боях в ММА, которые пройдут в августе. Рэшфорд заставил Сульшера улыбаться. «Юнайтед» разгромил «Челси» (видео)Большую часть матча синие смотрелись лучше соперника, а уехали с «Олд Траффорд», имея в пассиве 0:4. Результат «красным дьяволам» принесли Рашфорд и Погба. Оставаться Овечкину в гнилом коллективе – бессмысленноОбозреватель «Советского спорта» считает, что Александру Великому следует покинуть «Вашингтон». Александр Медведев: Скоро мы увидим Малкома во всей красеПосле выездной победы (2:0) «Зенита» над московским «Динамо» на вопросы корреспондента «Советского спорта» ответил президент петербургского клуба.
Евгений Кафельников: За деньги никогда не продавался и продаваться не буду!Гостем пресс-центра «Советского спорта» на днях стал олимпийский чемпион Евгений Кафельников. Мы обсудили его включение в Зал теннисной славы, успехи наших молодых спортсменов, кризис в карьере Марии Шараповой, его активную жизненную и политическую позицию и, разумеется, игру футбольного «Спартака». Алексей Ягудин: Зал славы? Лет 15 назад я бы описался, но теперь – нетГостем редакции «Советского спорта» стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Вышло отличное интервью. Сергей Семак: Мы заслужили победу, хотя игра получилась нервнаяПосле матча «Динамо» - «Зенит», который завершился победой питерской команды 2:0, своими впечатлениями поделились главные тренеры команд Дмитрий Хохлов и Сергей Семак. Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. Андрей Рублев: Когда проигрывал, впадал в депрессиюТретья ракетка России на прошлой неделе выступил на турнире в Вашингтоне, во время которого дал интервью корреспонденту «Советского спорта». Против генсека Федерации бокса России выступили члены федерацииВ прессе опубликовано письмо представителей боксерского сообщества страны, в котором они выступают против генерального секретаря ФБР Умара Кремлева. Приводим полный текст письма. Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. Фетисов может спать спокойно. Клуб защитников-бомбардиров имени «братьев Губовых»На днях о завершении карьеры объявил лучший защитник-голеадор КХЛ Кевин Даллмэн. Всего 9 точных выстрелов не хватило канадцу, чтобы повторить вечный рекорд Вячеслава Фетисова – 153 шайбы в чемпионатах страны. Первым 100 голов забил Николай Сологубов. В четверг исполняется 95 лет со дня его рождения. Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с КихиройЕсли посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели. Даниил – первый. Медведев обыграл Хачанова и стал лучшим теннисистом РоссииВ первом в истории российском полуфинале «Мастерса» Даниил Медведев победил Карена Хачанова и теперь обойдет его в рейтинге ATP. Горячий вечер в Петровском парке. «Зенит» победил «Динамо»Чемпион страны после домашней осечки в предыдущем матче с «Краснодаром» одержал очередную победу, обыграв в Москве «Динамо». Алексей Кунченко: За рекордом Хабиба не гонюсьРоссийский боец Алексей Кунченко рассказал о подготовке к поединку с бразильцем Гилбертом Бернсом. «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. «Ахмат» – «Спартак». ОнлайнСледи за матчем вместе с «Советским спортом». Пакьяо снова лучший в мире? Филиппинец победил небитого чемпионаФилиппинский боксер Мэнни Пакьяо одержал победу раздельным решением судей над американцем Китом Турманом и стал суперчемпионом мира по версии WBA в полусреднем весе. Гибель Дадашева и другие трагедии на ринге. Полный список погибших боксеров«Советский спорт» вспоминает трагические истории, случившиеся со спортсменами на ринге. Нурмагомедов-старший: Порье силен, но там будет много нашей родниРовно через месяц в Абу-Даби чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет бой с обладателем временного титула в той же категории американцем Дастином Порье. Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе. Шарапова опять возвращается. На следующей неделе Мария проведет новый турнирСнявшись в первом круге Уимблдона из-за травмы руки, Мария Шарапова не выступала более месяца. Но заявилась на предстоящие турниры – в канадском Торонто и американском Цинциннати. Дайте шанс Никулину и Гуськову. Только они могут побить рекорд ФетисоваОбозреватель «Советского спорта» Виталий Славин – о защитниках-бомбардирах. Суетиться Овечкину не надо – НХЛ на Олимпиаду-2022 поедетНаши обозреватели спорят на тему, стоит ли Овечкину через два года уходить из «Вашингтона». Троллинг 99-го уровня. Как Лиза Туктамышева постебалась над всем миромНовостные ленты сегодня взорвала новость: Елизавета Туктамышева заявила, что не выступит на Олимпийских играх 2020 года. Юрий Семин: Рибери? Вы верите в сказки? Я – нетГлавный тренер «Локомотива» пообщался с журналистами после крупной домашней победы над «Уралом» (4:0). Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.