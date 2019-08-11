«Ахмат» – «Спартак». Бакаев забил во втором матче подряд (видео)

Время реваншей. Харитонов, Шевченко, Миочич и их обидчики «Советский спорт» рассказывает о главных боях в ММА, которые пройдут в августе.

Рэшфорд заставил Сульшера улыбаться. «Юнайтед» разгромил «Челси» (видео) Большую часть матча синие смотрелись лучше соперника, а уехали с «Олд Траффорд», имея в пассиве 0:4. Результат «красным дьяволам» принесли Рашфорд и Погба.

Оставаться Овечкину в гнилом коллективе – бессмысленно Обозреватель «Советского спорта» считает, что Александру Великому следует покинуть «Вашингтон».

Александр Медведев: Скоро мы увидим Малкома во всей красе После выездной победы (2:0) «Зенита» над московским «Динамо» на вопросы корреспондента «Советского спорта» ответил президент петербургского клуба.

Евгений Кафельников: За деньги никогда не продавался и продаваться не буду! Гостем пресс-центра «Советского спорта» на днях стал олимпийский чемпион Евгений Кафельников. Мы обсудили его включение в Зал теннисной славы, успехи наших молодых спортсменов, кризис в карьере Марии Шараповой, его активную жизненную и политическую позицию и, разумеется, игру футбольного «Спартака».

Алексей Ягудин: Зал славы? Лет 15 назад я бы описался, но теперь – нет Гостем редакции «Советского спорта» стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Вышло отличное интервью.

Сергей Семак: Мы заслужили победу, хотя игра получилась нервная После матча «Динамо» - «Зенит», который завершился победой питерской команды 2:0, своими впечатлениями поделились главные тренеры команд Дмитрий Хохлов и Сергей Семак.

Француз Фийон-Майе наступил на пятки Логинову Борьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.

Андрей Рублев: Когда проигрывал, впадал в депрессию Третья ракетка России на прошлой неделе выступил на турнире в Вашингтоне, во время которого дал интервью корреспонденту «Советского спорта».

Против генсека Федерации бокса России выступили члены федерации В прессе опубликовано письмо представителей боксерского сообщества страны, в котором они выступают против генерального секретаря ФБР Умара Кремлева. Приводим полный текст письма.

Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мира Последняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру.

Фетисов может спать спокойно. Клуб защитников-бомбардиров имени «братьев Губовых» На днях о завершении карьеры объявил лучший защитник-голеадор КХЛ Кевин Даллмэн. Всего 9 точных выстрелов не хватило канадцу, чтобы повторить вечный рекорд Вячеслава Фетисова – 153 шайбы в чемпионатах страны. Первым 100 голов забил Николай Сологубов. В четверг исполняется 95 лет со дня его рождения.

Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.