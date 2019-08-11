«Ахмат» – «Спартак». Бакаев оформил второй дубль за четыре дня (видео)

В матче пятого тура российской премьер-лиги «Ахмат» – «Спартак» забит второй мяч.
Его автором на 44-й минуте стал полузащитник гостей Зелимхан Бакаев. Он же забил первый гол в этой встрече.
Для футболиста этой 10-й мяч в российской премьер-лиге. Первых из них он провел в матче с «Ахматом» 12 августа 2018 года.
Отметим, что 8 августа 2019 года Бакаев отметился дублем в матче Лиги Европы против «Туна».
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