«Ахмат» – «Спартак». Бакаев оформил второй дубль за четыре дня (видео) Второй дубль Бакаева за неделю.

В матче пятого тура российской премьер-лиги «Ахмат» – «Спартак» забит второй мяч.

Его автором на 44-й минуте стал полузащитник гостей Зелимхан Бакаев. Он же забил первый гол в этой встрече.

Для футболиста этой 10-й мяч в российской премьер-лиге. Первых из них он провел в матче с «Ахматом» 12 августа 2018 года.

Отметим, что 8 августа 2019 года Бакаев отметился дублем в матче Лиги Европы против «Туна».

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