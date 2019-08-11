«Ахмат» – «Спартак». Шюррле забил первый мяч в чемпионате России (видео) - Советский спорт
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11 августа 2019 23:03ФутболКоноплев Александр

«Ахмат» – «Спартак». Шюррле забил первый мяч в чемпионате России (видео)

У Шюррле гол и пас.

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле забил дебютный гол в чемпионате России. Этой случилось на 70-й минуте матча пятого тура премьер-лиги против «Ахмата».

После его удара счет стал 3:0 в пользу красно-белых.

Ранее Шюррле отдал голевой пас на Зелимхана Бакаева.

Онлайн-трансляция матча

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