«Ахмат» – «Спартак». Мбенг снова забил красно-белым (видео)

Нападающий «Ахмата» Аблай Мбенг сократил отставание своей команды в матче пятого тура чемпионата России против «Спартака». Теперь грозненцы проигрывают со счетом 1:3.
Сенегалец дважды забивал «Спартаку» в 2015 году. За один из мячей ему подарили автомобиль.
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