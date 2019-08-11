«Ахмат» – «Спартак». Мбенг снова забил красно-белым (видео) - Советский спорт
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11 августа 2019 23:09ФутболКоноплев Александр

«Ахмат» – «Спартак». Мбенг снова забил красно-белым (видео)

Третий гол африканца в ворота «Спартака».

Нападающий «Ахмата» Аблай Мбенг сократил отставание своей команды в матче пятого тура чемпионата России против «Спартака». Теперь грозненцы проигрывают со счетом 1:3.

Сенегалец дважды забивал «Спартаку» в 2015 году. За один из мячей ему подарили автомобиль.

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