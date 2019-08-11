«Спартак» обыграл «Ахмат» благодаря дублю Бакаева и голу Шюррле - Советский спорт
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11 августа 2019 23:22ФутболКоноплев Александр

«Спартак» обыграл «Ахмат» благодаря дублю Бакаева и голу Шюррле

«Спартак» победил в Грозном.

В матче пятого тура российской премьер-лиги «Спартак» в Грозном обыграл «Ахмат» – 3:1.

Дубль в составе победителей оформил Зелимхан Бакаев. Еще один мяч провел чемпион мира Андре Шюррле.

Хозяева ответили точным ударом Аблая Мбенга на 75-й минуте, который за две минуты после гола получил две желтых карточки.

ВИДЕО ГОЛОВ ЗДЕСЬ

У «Спартака» восемь очков, седьмое место и домашнее дерби с ЦСКА в следующем туре.

У «Ахмата» шесть очков, десятое место и матч с «Зенитом» в Петербурге 17 августа.

РПЛ
Пятый тур

«Ахмат» (Грозный) – «Спартак» (Москва) – 1:3 (0:2)

Голы: Мбенг, 75 – Бакаев, 32, 44; Шюррле 70

«Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Нижич, Анхель, Харин, Швец, Исмаэл, Глушаков (Михаляк, 71), Роши (Бериша, 46), Митришев (Мбенг, 46)

«Спартак»: Максименко, Ещенко, Жиго, Джикия (Кутепов, 83), Айртон, Бакаев (Мирзов, 68), Гулиев, Зобнин, Тил, Шюррле, Ларссон (Мельгарехо, 90)

Предупреждения: Швец, 13; Мбенг, 75; Бериша, 80 – Тил, 7; Зобнин, 90

Удаление: Мбенг, 77

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