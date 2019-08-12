«Зенит» хочет приобрести полузащитника «Селтика» за 12 миллионов фунтов Джеймс Форрест забил 75 голов в 354 матчах за команду.

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Полузащитник «Селтика» Джеймс Форрест может продолжить карьеру в «Зените».

По информации The Scottish Sun, чемпионы России готовы предложить 12 миллионов фунтов за 28-летнего игрока. В случае переезда в Санкт-Петербург зарплата Форреста составит 70 тысяч фунтов в неделю.

Форрест является воспитанником «Селтика» и выступает за основную команду с 2010 года. За девять лет в клубе правый полузащитник провел 354 матча, в которых забил 75 голов и сделал 73 результативные передачи.

В прошлом сезоне Форрест был признан лучшим игроком шотландской премьер-лиги по версиям ассоциации футболистов и журналистов.

Вместе с «Селтиком» он восемь раз побеждал в чемпионате Шотландии (2012-2019), пять раз – в Кубке (2011, 2013, 2017-2019) и четыре раза – в Кубке лиги (2015, 2017-2019).

В составе сборной Шотландии на его счету пять голов и три результативные передачи в 30 матчах.