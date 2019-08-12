Константин Кучаев: Момент с Чаловым – это пенальти, красная карточка и дисквалификация на пять матче

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев подвел итоги матча пятого тура премьер-лиги с «Сочи» (0:0) на «ВЭБ Арене» в Москве.
«Игра получилась тяжелая, – сказал 21-летний Кучаев в интервью клубной пресс-службе. – В первом тайме мы вообще не вошли в игру. С первых минут немного растерялись. У «Сочи» даже были неплохие моменты, можно сказать, 100-процентные. Повезло, что они нам не забили.
Но потом, после первых 15 минут, мы перевернули игру и все оставшиеся 75 минут доминировали и владели мячом. Но до опасных моментов не удалось довести, поэтому 0:0 – более-менее закономерный счет.
В игре эпизода не видел, но в раздевалке посмотрели повтор. Если был бы VAR, это был бы пенальти и 100 процентов красная карточка. Думаю, на пять матчей была бы дисквалификация, потому что он умышленно ударил локтем в нос. Нам надо уже определиться играть с VAR или без VAR».
Напомним, защитник «Сочи» Иван Миладинович ударил в лицо форварда ЦСКА Федора Чалова в штрафной площади, однако главный арбитр матча Виталий Мешков не зафиксировал нарушения.
Отметим, что Кучаев вышел на замену на 28-й минуте вместо получившего травму исландца Арнора Сигурдссона.
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