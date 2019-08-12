«Ростов» примет «Крылья Советов» в заключительном матче пятого тура премьер-лиги Игра на «Ростов Арене» начнется в 20:00 (мск).

«Ростов» сыграет с «Крыльями Советов» в заключительном матче пятого тура премьер-лиги.

В четырех стартовых матчах «Ростов» набрал восемь очков, не потерпев при этом ни одного поражения. Команда Валерия Карпина обыграла «Оренбург» (2:1) и «Арсенал» (3:2), а также сыграла вничью со «Спартаком» (2:2) и «Уралом» (2:2). В случае победы «Ростов» может подняться на второе место.

В свою очередь «Крылья Советов» после победы в первом туре над ЦСКА (2:0) потерпели три поражения подряд от «Арсенала» (2:3), «Уфы» (1:2) и «Локомотива» (1:2). С тремя очками команда располагается на 14-м месте.

В прошлом сезоне «Крылья Советов» дважды обыграли «Ростов» с одинаковым счетом 1:0.

Матч «Ростов» – «Крылья Советов» пройдет 12 августа на «Ростов Арене». Начало – 20:00 (мск).